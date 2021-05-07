Сент-Клауд, США, , 07:59 — REGNUM В городе Сент-Клауд (штат Миннесота, США) полиция задержала грабителя банка, около восьми часов удерживавшего заложников. Об этом вечером 6 мая сообщает телекомпания NBC.

Информация о попытке ограбления отделения банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд поступила в отделение полиции в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Полиция проникла в здание вскоре после того, как преступник после длительных переговоров с правоохранителями отпустил всех заложников, которых удерживал порядка восьми часов.

Злоумышленник, который действовал в одиночку, был задержан. В результате произошедшего пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимум четыре заложника были освобождены грабителем банка в американском штате Миннесота.

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