Чита, , 07:58 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 7 мая прививку от COVID-19 получили уже более 126 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона. Это более чем на 2000 больше, чем на 6 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 7 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет 42 521, причём 27 из них обнаружили за последние сутки

В регионе работают 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

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