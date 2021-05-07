Абакан, , 07:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 мая в правительстве региона.

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С начала года в республике выявили 4940 случаев COVID-19, выздоровели 4569 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 18 фамилиями.

В Хакасии на сегодняшний день в стационарах лечатся 116 ковид-пациентов, в том числе шестеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в регионе выявили 21 носителя коронавируса, выздоровели 33 человека.

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