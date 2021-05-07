Амстердам, 7 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Новый проект, который сменит закрывающийся «квартал красных фонарей» представили власти Амстердама. Об этом 7 мая сообщает издание The Guardian.

Николаус Кнюпфер. Бордель. 1630

Мэр города Фемке Халсема представила на суд городского совета описание проекта пятиэтажного «эротического центра», который будет включать бары, приватные комнаты и стрип-клуб. Кроме того, для безопасности сотрудников центра в здании будут предусмотрены лишь один вход и выход. На территории центра будет выделено место для управляющих и для сотрудников экстренных служб.

Площадь будущего центра составит пять тысяч кв. метров. Для туристов, приходящих только из любопытства, но не пользующихся услугами центра, предполагается установить отдельную плату за вход.

Властями рассматривается девять возможных мест для строительства центра, все они находятся за городом. В настоящее время власти Амстердама ищут партнёров для финансирования проекта.

Напомним, глава города стала инициатором закрытия «квартала красных фонарей» в Амстердаме, пояснив, что само его существование в городе унижает права женщин, выставляющих себя напоказ в окнах на потеху туристам. Халсема уточнила, что хочет улучшить условия для работниц секс-индустрии и заодно очистить центр Амстердама от публичных домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии «квартала красных фонарей» в Амстердаме для групповых туров.