Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM В рамках российско-французской платформы «Трианонский диалог», основанной президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, в Екатеринбурге планируется провести первый деловой форум с участием уральских предприятий и французских стартапов. Мероприятие, намеченное на июль и будет посвящено «зелёной» экономике и вопросам экологии, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

О планах по расширению «Трианонского диалога» за счёт привлечения к нему регионов речь шла на встрече министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с французскими организаторами форума. Министр подтвердил интерес региона к обмену «зелёными» технологиями, расширению сотрудничества с Французской Республикой, а также предложил рассмотреть для проведения форума площадку Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«Ряд свердловских компаний уже подтвердили свою заинтересованность в участии. Готовы поддержать проект в любом формате. Уверен, что проведение такого значимого мероприятия в год межрегионального сотрудничества России и Франции позволит вывести наши взаимовыгодные связи на новый уровень», — отметил Василий Козлов.

«В настоящее время мы определяем компании, которые приедут в Екатеринбург, их будет 15. Это первая попытка расширить платформу «Трианонского диалога» за счёт регионального формата. Екатеринбург — один из самых развитых городов России, и я надеюсь на продолжение этого диалога. Мы бы хотели провести следующий региональный форум в Тулузе и пригасить туда уральские стартапы со своими технологиями», — сказала организатор диалога «Трианон Стартап» в Екатеринбурге г-жа Оръяль Шателяр.

Мероприятия для содействия сотрудничеству между стартапами и крупными компаниями двух стран в рамках «Трианон Стартап» уже проходили в 2019 году в Версальском дворце и в 2020 году в Пушкинском музее.