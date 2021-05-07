Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирской области весенние полевые работы ведутся уже на территории 29 муниципальных районов, в 17 районах приступили к севу яровых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В минсельхозе уточнили, что новосибирским аграриям этой весной предстоит разместить яровые более чем на 1 млн 927 тысячах гектаров. Наибольшие посевные площади — 184 тысячи гектаров — в Краснозерском районе.

Отметим, что с начала года аграрии региона приобрели 744 единицы техники — почти 70% от плана на весь 2021 год.