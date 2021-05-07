Чита, , 07:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 7 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 521, причём 27 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 088 пациентов (+70 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет 824 человека. Из общего количества пациентов моногоспиталей 39 (-2 за сутки) находится в тяжёлом состоянии, 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не изменились).

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