Ульяновск, , 07:54 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области произошёл пожар в многоквартирном доме, во время которого спасатели эвакуировали жителей. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло 6 мая около 18:00 на улице Автостроителей в Димитровграде: по данным ведомства, горел мусор в мусоросборной камере многоквартирного дома. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

Брандмейстеры эвакуировали шестерых жильцов. В ведомстве отмечают, что пострадавших нет.

В тушении участвовали 11 человек, также задействовано три единицы техники. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2021 года в Ульяновске при пожаре в жилом доме эвакуировали 35 жильцов, в тушении участвовали 24 брандмейстера и четыре единицы техники.

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