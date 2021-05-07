Москва, , 07:53 — REGNUM Крупную автомобильную закупку объявила фирма из дивизиона госкорации «Росатом» — АО «Атомэнергопром». Компания планирует приобрести для своих нужд автомобиль Lexus Lx 570. Начальная цена тендера составляет 9,37 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Lexus Lx 570 Autoviva

Итоги открытого запроса котировок в электронной форме планируется подвести 27 мая 2021 года. В техзадании уточняется, что это должен быть леворукий пятидверный внедорожник черного цвета или цвета «чёрный металлик». При этом салон должен иметь отделку чёрной кожей, автомобиль должен быть укомплектован комплектом зимних шипованных шин, иметь люк с электроприводом, шумоизолирующее ветровое стекло, специальный дизайн решетки радиатора, вставки интерьера — черное дерево шимамоку, Lexus климат-консьерж, четырёхзонный климат-контроль, систему автоматической рециркуляции воздуха, фильтр против пыльцы, розетки в салоне, аудиосистему премиум-класса, коммуникационную систему Bluetooth, LCD мониторы, ионизатор воздуха Nanoe, подогревы сидений и многое другое, в том числе крепления для детского сиденья (ISOFIX). В документации указана конкретная марка автомобиля — Lexus LX 570.

Поставить товар исполнитель должен в течение 180 дней с момента заключения договора.

Помимо этого, в рамках другой закупки АО планирует приобрести четыре микроавтобуса бизнес-класса. Максимальная цена договора — 19 873 645 рублей. Итоги этого тендера подведут 14 мая 2021 года.

По информации с сайта «Атомэнергопрома», компания консолидировала гражданские активы российской атомной отрасли.