Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбурге 11 мая, на которое приходится Радоница, станет рабочим днем, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, в 2020 году все кладбища на Радоницу были закрыты в связи с неблагоприятной эпидостановкой из-за распространения коронавирусной инфекции. До этого муниципальная власть объявляла день особого поминовения усопших выходным для чиновников. Руководителям предприятий и фирм рекомендовали дать своим подчиненным выходной в этот день.

В 2021 году руководство компаний и организаций вправе самостоятельно решить отпускать или нет работников на кладбище 11 мая.

По данным горадминистрации, на Радоницу в муниципалитете на кладбища будут курсировать три автобусных маршрута. Для маломобильных оренбуржцев по территории кладбищенского комплекса «Степной» организуют перевозку от центрального входа на территорию.