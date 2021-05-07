Луганск, , 07:44 — REGNUM Пятикратный рост количества обстрелов своей территории со стороны Украины с февраля зафиксировала Луганская Народная Республика, 6 мая заявил ее глава Леонид Пасечник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

По его словам, ситуация ухудшилась после закрытого заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу» — сказал глава ДНР в интервью РИА Новости.

Пасечник отметил, что до указанного периода в течение примерно полугода наблюдалось относительное затишье.

«Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье», — сообщил он.

Глава республики добавил, что в последнее время наблюдается обострение ситуации.

«Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась», — подчеркнул Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на Украину с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Леонид Пасечник заявил, что после приезда главы Госдепартамента в Киев может начаться новое обострение в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР ждут обострения после визита Блинкена на Украину