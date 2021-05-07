Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области в настоящее время под наблюдением в условиях пандемии коронавируса остаются 8,4 тыс. жителей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 6 мая, в Ульяновской области за последние сутки официально подтверждено ещё 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, под наблюдением остаются 8404 контактных лиц.

В целом с начала пандемии в регионе сделано 859 817 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, обследование прошли 822 817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральную медсанчасть Ульяновска поступили 350 доз вакцины «Спутник V» и 300 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Таким образом, в поликлинике можно вакцинироваться тремя видами вакцин — помимо указанных двух, есть также «КовиВак».

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