Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2404 человека, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 7 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 211 человек (+124 за последние сутки). Госпитализированы 1153 пациента (-3 за последние сутки).

Выздоровели 65 202 пациента (+122 за последние сутки). Как сообщало ИА, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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