Токио, , 07:43 — REGNUM В Японии число граждан, которые после заражения новым коронавирусом оказались в тяжёлом состоянии, достигло наивысшего с начала пандемии показателя — 1131 человек. Об этом 7 мая сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что предыдущий антирекорд по этому показателю был установлен 5 мая. Тогда число пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких или проходят экстренное лечение в реанимации, достигло 1114 человек.

Напомним, что к настоящему времени общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии превысило 622 тысячи. Скончались более 10,6 тыс. пациентов с COVID-19.

В связи с возрастанием темпов распространения коронавирусной инфекции власти Японии ввели режим ЧС в Токио и на территории префектур Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. В этих регионах рекомендовано проводить массовые мероприятия без присутствия зрителей, приостановить работу парков развлечений и универмагов и воздержаться от продажи алкоголя в точках общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, в префектуре Осака на западе Японии не осталось больничных коек, предназначенных для тяжелобольных пациентов.

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