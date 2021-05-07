Барнаул, , 07:38 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 7 мая 2021 года от коронавируса привились уже 201 327 человек (+ 2676 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 61 961 человек (на 3194 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 139 366 человек полностью привиты (+5870 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 251 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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