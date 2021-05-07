Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Калининский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление к Городской клинической больнице №25 — о компенсации морального вреда и расходов, связанных с погребением умершего. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

«В Калининский районный суд города поступило исковое заявление Старшевского А. С, Старшевской Н. Ю, Старшевского В.С. к ГБУЗ «Городская клиническая больница №25» о компенсации морального вреда в размере 5 000 000,00 рублей, расходы связанные с погребением умершего в размере 48 261,00 рублей, — уточняют в суде. — Иск мотивирован тем, что Старшевский С.Я. был госпитализирован в ГБУЗ «Городская клиническая больница №25», где впоследствии умер. Истцы полагают, что смерть наступила в результате ошибки в ходе лечения».

Дата судебного заседания ещё не назначена, о ней суд обещает сообщить дополнительно.