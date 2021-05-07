Москва, , 07:34 — REGNUM Средняя температура воздуха выше климатической нормы ожидается синоптиками с мая по июль в Северном полушарии. Об этом 7 мая сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза температур с мая по июль окрашена красным. Это означает, что с вероятностью 70% в это время на территории Северного полушария Земли будет наблюдаться аномальная жара.

При этом Вильфанд уточнил, что данный прогноз не является категорически верным, хотя для территории России он совпал с прогнозом российских синоптиков. Учёный отметил, что на территории Европейской России и Урала температура будет выше нормы с вероятностью 50%, а на Азиатской части страны вероятность аномально высокой температуры в мае-июле составляет 60%. Специалист добавил, что прогноз носит исключительно вероятностный характер, так как на столь длительные сроки спрогнозировать погоду метеорологи не могут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 мая в Москве ожидается ураганный ветер.

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