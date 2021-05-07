Барнаул, , 07:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3018 человек, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 092 человека, +16 за последние сутки) и ОРВИ (29 160 человек, +46 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 179 (-7 за последние сутки), из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменились).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2469 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 144 человека, +63 за последние сутки) новый вирус победили 45 070 человек (+72 за последние сутки).

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