7 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Григорий Михайлов, , 09:00 — REGNUM Киргизия приходит в себя после краткого, но весьма кровопролитного конфликта на границе с Таджикистаном. В результате столкновений погибли десятки человек, сотни ранены, десятки тысяч покинули свои дома.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

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Киргизия отправляет в пострадавший регион гумпомощь, власти обещают помочь пострадавшим и родственникам погибших. Отряды саперов заняты разминированием местности — на местах боев обнаружено множество неразорвавшихся снарядов и ракет, что может свидетельствовать о низком качестве использованных боеприпасов.

Руководство страны сосредоточено на решении проблем — президент Садыр Жапаров прибыл на место событий и встретился с жителями. Его соратник и глава ГКНБ Камчибек Ташиев завершил раунд переговоров с таджикскими представителями о дальнейшей судьбе границ — в течение мая топографы должны начать проектные работы на границе между Киргизией и Таджикистаном. Обсуждение вариантов и выработка общей позиции и ранее давались непросто, а уж на фоне свежих столкновений…

Атмосфера в Бишкеке напряженная, общество в шоке от военных действий и пытается осмыслить новую ситуацию. Резкий всплеск патриотических настроений сопровождается вопросами «что делать» и «кто виноват». Отдельная тема — отношения Киргизии с другими странами. Люди почувствовали себя уязвимыми, как результат — активное обсуждение вопроса, с кем из внешних сил стране нужно сближаться, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Президент Киргизии Садыр Жапаов на встрече с жителями сел Кулунду и Орто-Боз President.kg

Предлагаемые варианты зависят от убеждений высказывающихся, одни считают, что нужно отказаться от сотрудничества с Россией и немедленно сближаться с США, другие говорят о необходимости дружбы с Турцией, третьи вспоминают об идее создания регионального военного союза. Немало тех, кто считает, что надо усиливать взаимодействие с Россией.

Любое событие трактуется как важный знак. Новость о запланированной поездке главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву для переговоров и участия в торжествах по случаю Дня Победы ошибочно истолковывается как тревожный признак — якобы Москва в вооруженном конфликте поддерживает именно Таджикистан, а Киргизию игнорирует. Тревожные слухи и публикации в соцсетях обрастают домыслами, небылицами, версиями и откровенным враньем. Нервозность нарастает.

Что происходит на самом деле?

Успокоим жителей Киргизии. Руководство России сохраняет нормальные, рабочие отношения с Киргизией. По данным источников ИА REGNUM, «работа ведется в обычном объеме, тревожные слухи не имеют под собой оснований».

В Москве Эмомали Рахмон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на встрече среди прочего будет обсуждаться и свежий конфликт на киргизско-таджикской границе. Вероятно, разговор будет непростым — Россия весьма заинтересована в отсутствии конфликтов, поскольку любой из них может привести к цепной реакции, охватывающей весь регион.

Разрушенный дом в Таджикистане Sugd.tj

Искать тайное значение в поездке президента Таджикистана в Москву не стоит — его визит был согласован до столкновений. Да и основная цель поездки в Москву иная. Эмомали Рахмон отправился в столицу России, чтобы согласовать с Кремлем предстоящий транзит власти.

Попытка утвердить монархию в Таджикистане

В ближайшие годы глава Таджикистана фактически хочет установить монархию в стране, передав власть по наследству своему сыну Рустаму Эмомали. Сейчас «наследник престола» занимает пост главы таджикской столицы — города Душанбе. Чтобы процесс передачи прошел успешно, Эмомали Рахмону надо не только нейтрализовать потенциальных конкурентов внутри страны и удержать уровень популярности на достаточно высокой отметке, но и заручиться поддержкой извне. Задачи внутри страны глава Таджикистана и его команда в целом выполнили. Осталось, поддерживая ситуацию в стране на относительно стабильном уровне, договориться с крупными игроками. К таковым на данный момент в первую очередь относятся Россия и Китай.

Нынешняя попытка договориться далеко не первая. За последние годы Рахмон и его команда несколько раз пытались добиться поддержки от Москвы, но не получали желаемого. Переговоры с Москвой команда таджикского президента чередовала с тайными визитами в США. В Штатах таджикские эмиссары (включая родственников президента), пытаясь играть на противостоянии США с Россией и Китаем, надеясь добиться поддержки Вашингтона в деле транзита власти.

Одновременно с этим представители Рахмона периодически устраивали «случайные» утечки информации о переговорах с США. Таким образом команда президента Таджикистана надеялась, угрожая усилением роли США в регионе, добиться от Москвы однозначных и твердых гарантий поддержки создания династии Рахмона. Бесхитростный таджикский шантаж необходимого эффекта в Москве не произвел. Скорее наоборот — чем напряжённое становились отношения России с США, тем негативнее становилась реакция на подобные игры.

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон Kremlin.ru

Окажется ли нынешний визит Эмомали Рахмона в Москву успешным — остается только гадать. Впереди у глав Киргизии и Таджикистана большой объем работы. Надо не только удержать стабильность и компенсирвоать ущерб, но и попытаться восстановить диалог между двумя странами.

Нынешняя поствоенная истерия в обществе и поиск виноватых через некоторое время сами сойдут на нет, наступит время думать, как жить дальше после того, что произошло между двумя старыми соседями.

Кровавый шрам в истории Киргизии и Таджикистана заживет не скоро.

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