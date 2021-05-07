Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В городе Куйбышеве Новосибирской области сегодня, 7 мая, завершился отопительный сезон. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

«Мэрия города Куйбышева утвердила график гидравлических испытаний 124 км теплосетей в зоне ответственности СГК», — уточнили в организации.

В СГКотметили, что с 11 мая в городе начнутся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Испытания в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ пройдут с 11 по 14 мая, в это время в домах горожан будет отсутствовать горячая вода.

Проверка сетей по контурам семи малых котельных, где расположены частные дома и социальные объекты, пройдёт с 14 мая по 24 мая.