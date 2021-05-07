Оренбург, , 07:25 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил своим подчиненным оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших в Волгоградской области поисковиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Оренбуржья выразил соболезнования родным и близким оренбургских поисковиков из отряда «Память», погибших 6 мая в время раскопок.

«Это трагическое известие для всех нас накануне Дня Великой Победы. Оренбургские поисковики часто работали на раскопках, помогали находить погибших солдат, открывать неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Но война настигла нас даже через 76 лет. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказал Денис Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту гибели двух человек (мужчины 1961 г.р. и 15-летнего подростка) проводится доследственная проверка. ЧП произошло 6 мая возле посёлка Самофаловка. По предварительным данным, во время поисковых работ взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. После трагедии на территории Волгоградской области приостановили работу всех поисковых отрядов.

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