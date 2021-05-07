Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:22 — REGNUM Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) с 1 июня будет работать по-новому графику. Это связано со строительно-монтажными работами на взлётно-посадочной полосе, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Самолёты будут летать с 6:50 до 14:50 по местному времени (с 4:50 до 12:50 мск). Сам аэровокзал будет открыт с 5:30 до 16:00 по местному времени (с 3:30 до 14:00 мск).

Строительно-монтажные работы на взлётно-посадочной полосе будут производиться в течение строительного сезона 2021 года во время промежутков между полётами воздушных судов в вечернее и ночное время.