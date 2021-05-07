Мехико, , 07:21 — REGNUM Более 600 тысяч человек были вакцинированы от COVID-19 за 24 часа в Мексике. Об этом 7 мая сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль, видеозапись была опубликована в Twitter.

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По данным заместителя главы минздрава Мексики, к 21:00 5 мая были вакцинированы 604 065 человек. Лопес-Гаттель отметил, что это наивысший суточный показатель с начала пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике было использовано для массовой вакцинации населения 18 326 726 доз пяти утвержденных в стране вакцин от COVID-19. Из них полную схему вакцинации прошли 7 650 150 жителей Мексики.

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