Москва, , 07:19 — REGNUM Более активное перемещение военной техники, принадлежащей коалиции во главе США, зафиксировано на востоке Сирии, сообщил журналистам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, эти действия вызывают обеспокоенность у России.

«Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил коалиции», — сказал контр-адмирал, слова которого передает РИА Новости.

Карпов отметил, что сирийская армия способна без внешней помощи справиться с террористическими формированиями. Он также подчеркнул, присутствие войск коалиции в Сирии является незаконным и противоречит международному праву.

Замруководителя ЦПВС добавил, что наращивание количества военных коалиции в регионе ослабляет возможность политического урегулирования в арабской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Пентагон выпустил доклад, в котором говорилось, что в период с 1 января по 31 марта российские силы на северо-востоке Сирии в основном придерживались механизма деконфликтинга, хотя количество нарушений по сравнению с предыдущим кварталом возросло.

5 мая посольство РФ в Вашингтоне написало на своей странице в Twitter, что США не имеют права критиковать легитимные действия России в Сирии, поскольку само американское военное присутствие в этой арабской республике незаконно.

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