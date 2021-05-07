Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 мая, за прошедшие сутки выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Кемерово — 18, Новокузнецк — десять, Юрга — пять, Киселевск — четыре, Анжеро-Судженск — три, Белово — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Междуреченск — два, Беловский МР — два, Таштагольский МР — два, Березовский — один, Калтан — один, Осинники — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Тайга — один, Крапивинский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 58 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 610 случаев заражения коронавирусом, 34 324 человека выздоровели, 679 пациентов скончались.