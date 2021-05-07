Москва, , 07:12 — REGNUM Арбитраж Москвы 24 июня 2021 года планирует начать рассмотрение претензий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к 19 бывшим руководителям и бенефициарам лопнувшего в 2016 году «Финпромбанка». Сумма составляет почти 30 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Московский арбитражный суд Полина Волхова (c) ИА REGNUM

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника рассматривают с июля 2019 года. Сумма претензий составляет 29 481 598 000 рублей. При этом долги банка на апрель 2021 года перед 942 кредиторами уже превышают 31,468 млрд рублей.

Напомним, лицензии АКБ «Финансово-промышленный банк» лишился в сентябре 2016 года, входя по размеру активов в топ-100. Создана организация была в 1992 году, обанкрочена в октябре 2016 года. Одновременно с банкротным делом расследуется уголовное — о хищении имущества под видом покупки разнообразных ценных бумаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также 24 июня 2021 года столичный арбитраж заслушает претензии АСВ к бывшим руководителям другого лопнувшего банка — «Русский инвестиционный альянс». Сумма составляет свыше 708 млн рублей.