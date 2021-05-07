Кемерово, , 07:10 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила, что не планирует отключать отопление в домах жителей Кузбасса в ближайшее время. Решение о сроках завершения отопительного сезона в регионе, скорее всего, будет принято на следующей неделе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Кузбассе наконец-то потеплело. Да ещё как — +25°C в Кемерове! Однако перепады температур ещё большие, погода неустойчивая. Поэтому на предстоящие выходные и праздничные дни продолжаем отопительный сезон и в Кемерове, и в Новокузнецке, а также в Белове и в Мысках, — уточнила СГК в своём телеграм-канале. — Хотя для комфорта горожан уже уменьшили температуру в батареях до оптимально-возможных значений. По всей вероятности, решения об окончании отопительного сезона будут приниматься главами городов на следующей неделе в зависимости от прогноза погоды».

По данным кемеровского гидрометцентра, сегодня днём, 7 мая, в Кемерове ожидается +20…+22°С, в Кемеровской области — +18…+23°С.