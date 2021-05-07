Чебоксары, , 07:18 — REGNUM В Чувашии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 70 тыс. жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Наш чаваш».

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Накануне республика получила самую крупную партию вакцины «Спутник V» — около 19 тыс. доз. По данным министерства здравоохранения на 6 мая, всего в Чувашию передано 106 524 дозы вакцины — на момент получения новой партии, по словам главы ведомства Владимира Степанова, было израсходовано 98% объёма вакцин.

По последним официальным данным (на 1 мая 2021 года), одним компонентом вакцины привились 70 тыс. жителей Чувашии (или 5,8% населения), завершили иммунизацию 44,98 тыс. человек (или 3,72% населения).

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Напомним, что 5 — 6 мая в Чувашии проходило ПЦР-тестирование участников парада Победы — всего охвачено 1027 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике к осени планируют охватить вакцинацией 570 тыс. человек из 1,2 млн проживающих жителей.