Сент-Клауд, США, , 07:00 — REGNUM Как минимум четыре заложника были освобождены грабителем банка в американском штате Миннесота. Об этом 7 мая сообщает агентство Associated Press.

Инцидент с ограблением банка Wells Fargo произошёл в городе Сент-Клауд, информация об этом поступила в отделение полиции в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). На настоящий момент здание банка удалось покинуть трём женщинам и одному мужчине, все они являются сотрудниками учреждения. Общее число людей, находящихся в заложниках у грабителя, остаётся неизвестным.

По предварительным данным, людей в здании банка удерживает только один злоумышленник. Его мотивы остаются неизвестными. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым грабителем банка. В операции принимают участие специалисты Федерального бюро расследований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате грабителями здания банка в американском штате Миннесота.

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