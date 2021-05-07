Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В Новосибирске подписано постановление об ограничении движения транспортаво время подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает мэрия города.

Также 9 мая будут введены ограничения на парковку автотранспорта, а с 7:30 до 12:00 будут закрыты входы (выходы) станции метро «Площадь Ленина».

В городской администрации подчеркнули, что департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами «обеспечит готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения военного парада, артиллерийского салюта».