Фриско, США, , 07:10 — REGNUM Сборная России (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров, проходящем в США. Финальная игра чемпионата, состоявшаяся во Фриско (штат Техас) в ночь на 7 мая, завершилась победой канадской сборной со счётом 5:3.

Этот проигрыш для российской юниорской сборной в решающем матче чемпионата мира является уже вторым подряд — в 2019 году российские хоккеисты уступили чемпионский титул команде Швеции.

В составе российской команды шайбы забросилиМатвей Мичков (6-я минута),Дмитрий Бучельников (19-я) иВладимир Грудинин (50-я). У канадцев голами отметились Коннор Бедард, Шейн Райт (две шайбы), Бреннан Отманн и Логан Станковен.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Иван Мирошниченко признан лучшим игроком прошедшего игрового дня на юниорском чемпионате мира (ЮЧМ) 2021 года, проходящем в США.

Читайте также: Российские юниоры проявили характер в матче с Финляндией — Роттенберг

Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий сборной России Мирошниченко признан игроком дня на ЮЧМ-2021