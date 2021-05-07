Челябинск, , 06:51 — REGNUM Церемония открытия в Челябинске чемпионата и первенства России по кикбоксингу не обошлась без провокаций и попытки срыва. Об этом говорится на странице Федерации кикбоксинга России в соцсети ВКонтакте.

Участие в попытке срыва приняли и бывшие, и действующие спортсмены. Кроме того, по словам организаторов, также был попытки вовлечь в провокацию и начинающих спортсменов.

«Дорогие Друзья! Наши оппоненты выбрали самые низкие «методы» по срыву чемпионата и первенства России! Стоит отметить, что на такую низость и мерзость, когда «впутывают в эту грязь» обычных ребятишек, способны только НЕГОДЯИ!!!» — утверждают представители организаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнования по кикбоксингу проходят в Челябинске с 4 по 8 мая. Местом их проведения стал дворец спорта «Юность». В состязаниях участвуют 1962 спортсмен. Это рекордное количество для такого рода соревнований.