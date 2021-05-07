Хабаровск, , 07:08 — REGNUM Жителей Хабаровского края, которые привились от коронавируса, будут поощрять билетами на спортивные соревнования и скидками в кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе правительства региона.

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Представляя сертификат о вакцинации или электронный документ на сайте госуслуг, можно получить 10 или 15% скидки в одном из 16 кафе или ресторанов. При этом скидка действует в течение шести месяцев без ограничений по количеству посещений.

Также можно получить бесплатные билеты на значимые спортивные мероприятия, единоразовое посещение бассейнов, тренажёрных залов в физкультурных оздоровительных комплексах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«Бесплатно можно посмотреть международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова и домашний матч футбольного клуба «СКА — Хабаровск» — «Алания», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях и мессенджерах Якутии обсуждают слухи о якобы запланированном продлении майских выходных.