Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Активное изучение заявок Украины на дополнительное вооружение начали Соединённые Штаты. Об этом 7 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), стенограмма беседы была опубликована пресс-службой Госдепа.

Блинкен пояснил, что рассмотрен будет любой запрос со стороны Украины на вооружение. В настоящее время, по словам Госсекретаря, идёт активный процесс изучения, какое дополнительное содействие Соединённые Штаты могут оказать Украине, помимо уже предоставленной военной помощи.

Госсекретарь США отметил важность «сохранения бдительности» относительно действий России. Блинкен уточнил, что, по мнению администрации Белого дома, на российско-украинской границе всё ещё сохраняется «серьёзное присутствие» Вооружённых сил России. В связи с тем, что, по мнению Вашингтона, Россия может предпринять агрессивные действия, власти США отслеживают ситуацию, чтобы Украина с помощью Пентагона имела возможность «защитить себя, свой суверенитет и территорию».

Напомним, в рамках военной помощи Украине администрация Белого дома выделяла в 2017 и 2018 годах по $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн. В марте текущего года Госдеп объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, сумма составила $125 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Блинкен назвал продуктивным свой визит на Украину.

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