Бухарест, , 06:46 — REGNUM Черное море частично стало «озером НАТО», заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску 6 мая в ходе в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics в European Policy Center (EPC).

Чиновнику задали вопрос о том, как Североатлантический альянс может помешать превращению Черного моря в «российское».

Он также подчеркнул, что НАТО должно продолжать «продвигать свои ценности в регионе».

«Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», — сказал глава румынского МИД.

Кроме того, министр отметил, что у Румынии встревожена «масштабным перемещением войск и демонстрация силы» в Черном море. Ауреску выразил мнение, что «ситуация в регионе является неотъемлемой частью безопасности НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника верховного штаба союзников по НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе заявил, что Североатлантический альянс проведет в конце мая военные учения Steadfast Defender 2021. Они будут включать в себя командно-штабные маневры в Германии и полевые учения на Черноморском побережье в Румынии.

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