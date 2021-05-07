Новосибирск, , 06:45 — REGNUM В Новосибирской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец 2020 года составило 443,5 тыс. голов. Это на 4% меньше, чем на конец 2019 года, сообщает Новосибирскстат.

«В том числе коров — 191,1 тыс. голов (на 3,4% меньше)» , — уточняет региональный орган статистики.

При этом поголовье свиней составило 427,1 тыс. голов (на 17,4% больше), овец и коз —203 (на 12,6% больше), лошадей — 26,7 тыс. голов (на 7,1% меньше).

На долю крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 11,5% поголовья крупного рогатого скота, 1,3% — свиней, 4,4% — овец и коз.