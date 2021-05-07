Богота, , 06:37 — REGNUM В Колумбии за неделю протестов против налоговой реформы пропали без вести почти 400 граждан. Об этом местные правозащитные организации 6 мая заявляют на странице своего объединения в социальной сети Twitter.

«Рабочая группа по насильственным исчезновениям, включающая 26 общественных организаций, требует от офиса омбудсмена Колумбии начать срочные поиски… 379 лиц, которые пропали без вести с начала общенациональной забастовки», — говорится в заявлении правозащитников.

По данным аппарата колумбийского омбудсмена, информация о 145 пропавших ими уже получена. Из них 55 — уже обнаружены.

Напомним, что в Колумбии 28 апреля начались массовые протесты против налоговой реформы. Они продолжаются по настоящее время, несмотря на обещание правительства отменить законопроект и уход в отставку министра финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 человек погибли с начала протестов против налоговой реформы в Колумбии.

Читайте также: Канатоходец и оркестр: протесты в Колумбии приняли необычную форму

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число погибших за время протестов в Колумбии