7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Различные акции накануне Дня Победы, направленные на поддержку ветеранов и тружеников тыла, зачастую делаются для «галочки» и вызывают справедливое отторжение в обществе. Таким примером оказалась акция «Корзина добра» в Якутии.

Валерия Иванова, , 09:04 — REGNUM Жители Якутии в большинстве своём возмущены акцией, приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее было объявлено, что 5 и 6 мая все желающие могут принести продукты питания (крупы, консервы, полуфабрикаты, кондитерские изделия и т. п.) и сдать в «Корзины добра», которые стоят в крупных супермаркетах.

Единая Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Из собранных продуктов питания 7 и 8 мая волонтёры-молодогвардейцы сформируют продуктовые наборы и адресно вручат ветеранам по списку социальной столовой Якутска. Акция проводится по инициативе этой столовой в лице директора Ирины Гузовой и регионального отделения молодой гвардии «Единой России», — пишет yakutia_ru.

Пользователи под постом в Instagram в комментариях не слишком позитивно оценили такую идею акции, справедливо отмечая, что продукты собирают «всем миром», а раздаёт их «Единая Россия».

«Ещё и собирают у людей, а подарят от «Единой России», — написала yakutyanochka2019.

Ветераны Sakha.gov.ru

«Вы в своём уме? Зачем так делать? Неужели у правительства республики нет денег на достойный подарок ветеранам? Да сама жена Айсена Николаева, богатая женщина, может даже это легко сделать. И красиво это всё преподнести. Не так уж много у нас ветеранов и тружеников тыла осталось», — считает natali72733.

«Стыдно читать такие новости», — признался gtnh82.

«Единая Россия» издевается. Нет чтобы нормально помочь деньгами, квартирами, транспортом. За счёт простых собирают продукты питания. Это дно дна, ребята», — возмутился aleksandr_protap.

«У нас ветеранов и так мало осталось. Пусть лучше правительство выделит каждому по 1 миллиону. И то пользы было бы больше», — написал xam_i_leon_ff2.

«Вы совсем охренели? Вы же унижаете этих людей! Они жизнью жертвовали, а вы им сбор продуктов, как погорельцам! У правительства наверняка есть средства для помощи ветеранам», — считает пользователь под ником tbutakova57.

Площадь Победы в Якутске Sakha.gov.ru

«Сбор мозгов объявите лучше! Если есть ветераны, которые бедствуют, скидывайте видео, как они живут и координаты куда направить помощь», — предложил kovalenko_dmitry.

И в таком духе якутяне написали все комментарии — ни одного положительного, поддерживающего «Корзину добра».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, могут бесплатно воспользоваться услугой «Социальное такси».