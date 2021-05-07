Улан-Удэ, , 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 350. Об этом утром 7 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 927 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умер 861 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 270 больных. На амбулаторном лечении находятся 150 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 069 (+40) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 420 (-19) человек.

В реанимации остаются 43 пациента в тяжёлом состоянии (25 — старше 65 лет). В том числе 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (10 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 77,1% — из 350 перепрофилированных коек занято 270.

Как сообщало ИА REGNUM, парад в столице Бурятии Улан-Удэ, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт с участием зрителей. Но, чтобы попасть на площадь Советов, последним необходимо иметь один из документов — результаты тестов на наличие коронавируса, справку о перенесённом заболевании COVID-19, либо сертификат о наличии прививки.

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