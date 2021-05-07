Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Жертвой российской пропаганды назвала себя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе беседы с бывшим главным политстратегом администрации экс-президента США Барака Обамы Дэвидом Аксельродом. Аудиозапись беседы была опубликована 6 мая на сайте телекомпании CNN.

Псаки поделилась своей радостью от работы в должности пресс-секретаря Белого дома и назвала её «настоящим путешествием». Кроме того, Псаки рассказала, что ей удалось многое узнать о вопросах внешней, международной политики во время работы в Госдепартаменте.

При этом Псаки отметила, что на посту официального представителя Госдепа она «стала жертвой российской пропаганды», а кроме того ей пришлось столкнуться «лицом к лицу» с представителями телеканала Fox News, который традиционно симпатизирует республиканцам. Псаки добавила, что предвидеть такое развитие событий она не могла.

Напомним, Джен Псаки вошла в команду переходного периода президента США Джозефа Байдена в ноябре 2020 года. После победы Байдена на выборах стало известно о её назначении на пост официального представителя Белого дома. Псаки известна рядом резонансных высказываний, часть из которых стала интернет-мемами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Псаки уйти с должности пресс-секретаря Белого дома.

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