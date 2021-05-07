Москва, , 06:08 — REGNUM Бесплатное подключение к газу будет предложено владельцам частных домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров, заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов 6 мая в эфире телеканала «Россия 1».

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, — сказал он.

Густов отметил, что организации, осуществляющие газификацию, будут брать на себя все расходы по подведению газопровода к населенным пунктам.

«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — отметил он», — сообщил руководитель «Газпром межрегионгаз».

При этом потребители должны будут самостоятельно оплатить расходы на работы внутри участка, если площадь их домов превышает 300 квадратных метров, максимальный расход газа в час превышает семь кубометров, а участок отдален от газопровода на расстояние больше чем 200 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что многие жители газифицированных населенных пунктов России до сих пор не подключены к газу. Он распорядился разработать план по газификации таких домов и отметил, что граждане не должны платить за подвод трубопровода к их участку.

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