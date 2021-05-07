Курган, , 06:03 — REGNUM В Курганской области продаются самые дешёвые частные дома в РФ. Это следует из рейтинга, составленного аналитиками федерального портала «Мир квартир», сообщает РБК.

Рейтинг составлялся на основе предложений по объявлениям о продаже загородного жилья в базе портала «Мир квартир». Средняя стоимость дома в Курганской области составила 1,45 млн рублей. Загородные дома в Зауралье с начала 2021 года подешевели на 8,2%.

Вслед за Зауральем регионами с самыми дешёвыми частными домами. согласно представленному рейтингу, являются Кемеровская область, Мордовия и Чувашия. В среднем по России стоимость частного дома составила 4,7 млн рублей, рост цен составил 2,8%.