Вашингтон, 7 мая, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Расстрел был утверждён в качестве одного из видов смертной казни в американском штате Южная Каролина. Об этом 7 мая сообщает агентство Associated Press.

(сс) TayebMEZAHDIA Американская тюрьма

Палата представителей штата приняла решение об утверждении расстрела как ещё одного вида смертной казни в качестве альтернативы смертельной инъекции и электрическому стулу. Уточняется, что такое решение было сделано на фоне недостатка смертельных инъекций. Теперь, в соответствии с новым законопроектом, в случае отсутствия смертельной инъекции осуждённый на смертную казнь сможет выбрать между двумя оставшимися видами казни.

Южная Каролина стала четвёртым американским штатом, в котором расстрел будет применяться в качестве высшей меры наказания. На настоящий момент в тюрьмах штата содержатся 37 заключённых, приговорённых к смертной казни. При этом трое из них уже исчерпали возможность апелляции и должны быть казнены. Законодатели отмечают, что правила, касающиеся нового вида смертной казни, могут быть оспорены в судах.

Напомним, США до сих пор являются единственной страной западной демократии, не отменившей смертную казнь как одну из мер наказания. На федеральном уровне смертная казнь не применялась уже более 17 лет, однако на уровне штатов она применяется до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский штат Вирджиния стал 23-м штатом США, в котором отменили смертную казнь.