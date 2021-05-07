Новосибирск, , 05:52 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 27 апреля по 4 мая потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились. Об этом сообщает Новосибирскстат.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,20 до 44,40 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,80 руб., марки АИ-98 — от 51,10 до 54,75 руб., дизельное топливо — от 50,75 до 53,05 руб. за 1 литр.

Уточняется, что на соответствующей неделе 2020 года в городенаблюдалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин маркиАИ-92 — на 0,1%.