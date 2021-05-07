Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Приамурье и Хабаровский край возглавили топ-5 регионов РФ, где с начала 2021 года значительнее всех подорожали частные дома. С начала года стоимость таких домов увеличилась в 77 регионах из 84. Так, на Дальнем Востоке в Амурской области отмечается рост на 16,3%, в Хабаровском крае — на 16,2%. При этом незначительно подешевели дома на Сахалине — на 0,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».

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В целом по стране с мая 2020 по май 2021 года цены на частные дома выросли в среднем на 3,9%. На Дальнем Востоке Сахалинская область прибавила 36,8%, Колыма — 34,6%.

Сахалин попал также в топ самых дорогих частных домов. Если в Москве дом продают почти за 20 млн рублей, то на острове средняя цена — 9,2 млн рублей. А вот в Еврейской автономной области дом обойдётся в 2,5 млн рублей.

На Камчатке можно стать домовладельцем за 6,3 млн рублей, в Якутии — за 6,5 млн, в Приморье дом можно найти и за 4,2 млн рублей, в Хабаровске и того дешевле — 3,9 млн, в Магаданской области — 2,7 млн рублей, в Приамурье — 3,3 млн, в ЕАО — 2,4 млн, 3 млн — средняя цена на дом в Забайкалье и Бурятии.

«Главную роль в повышении цен сыграла пандемия и её последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы. Ажиотаж усилили валютные колебания, которые побуждают граждан вкладывать деньги в недвижимость. А разработанные правительством меры по жилищному кредитованию — сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского капитала, региональные программы стимулирования домостроения — несомненно, поддержат спрос и цены в этом сегменте рынка в ближайшем будущем», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2021 года на первичном рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга было реализовано 3 тыс. объектов, это максимум за всю историю наблюдений за рынком, рассказала руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.