Салехард, , 05:41 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в первую десятку регионов РФ с самыми дорогими частными домами. Рейтинг был составлен аналитиками федерального портала «Мир квартир», сообщает РБК.

Рейтинг составлялся на основе предложений по объявлениям о продаже загородного жилья в базе портала «Мир квартир». Средняя стоимость дома в ЯНАО составила 8,16 рублей. С января 2021 года цена выросла на 2,5%.

В среднем по России стоимость частного дома составила 4,7 млн рублей, рост цен составил 2,8%. В первую тройку регионов с самыми дорогими частными домами вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.