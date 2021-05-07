Москва, , 05:39 — REGNUM В пятницу, 7 мая, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 8 мая в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха — +7…+9 °C.

Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +12…+17 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В субботу, 8 мая, днём в столице ожидается +12…+14 °C, по области +10…+15 °C. Ночью в регионе ожидается +1…+6 °C. Облачно, дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Центральной России, в том числе столичного региона, ожидается штормовой ветер.

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