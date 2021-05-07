Париж, , 05:33 — REGNUM Крупный пожар произошёл в многоэтажном доме во французских Альпах. Об этом 7 мая сообщает Agence France-Presse.

Загорелся многоэтажный дом в городе Сент-Фуа-ле-Лион, расположенный на бульваре Провинс. Видеокадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. Огонь охватил четыре этажа восьмиэтажного здания, на месте пожара наблюдается сильное задымление.

В настоящее время пожарные уже начали борьбу с огнём. По предварительным данным, пострадали восемь человек, все они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте директора компании, владеющей зданием сгоревшей гостиницы «Вечный зов» в Москве. В результате пожара пострадали девять человек, двое из них впоследствии скончались.

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