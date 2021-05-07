Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 05:39 — REGNUM В Бразилии полиция штата Рио-де-Жанейро 6 мая задержала подростка, который планировал совершить нападение на школу в туристическом городке Кабу-Фриу. Об этом сообщает портал G1.

По его данным, подготовка преступления на популярном курорте, расположенном в 170 км от столицы штата, была раскрыта благодаря работе подразделения Минюста, занимающегося кибер-разведкой, в том числе в социальных сетях. О планах несовершеннолетнего в ближайшие дни осуществить задуманное стало известно из его записей. Непосредственно нападение он начал готовить 4 мая.

При обыске в доме подозреваемого, полиция обнаружила рисунки с изображением нацистской символики и компоненты для приготовления зажигательных смесей. После задержания подросток подтвердил информацию о своих преступных планах. В настоящее время ему предъявлено обвинение в подготовке террористического акта.

Как сообщало ИА REGNUM, трое детей и двое воспитателей стали жертвами нападения мужчины, вооружённого мачете, на детский сад в Бразилии.

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