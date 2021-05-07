Пекин, , 05:12 — REGNUM По меньше один человек погиб из-за мощного взрыва на ремонтном заводе в уезде Байсэ Гуанчи-Чжуанского автономного района на юге Китая, 7 мая сообщает портал Sina со ссылкой на местные власти.

Еще трое человек пострадали. Все они доставлены в больницу. По версии властей, причиной ЧП мог стать реагент теплового расширения, который применяли для ремонта дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в результате взрыва на химическом заводе в городе Тайюань северокитайской провинции Шаньси погибли два человека и еще трое пропали без вести.

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